Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 7 травня.

До теми Сирський доповів Зеленському про дії Сил оборони в Курській і Бєлгородській областях

Де просунувся ворог за останній час

За даними аналітиків, за останню добу окупанти мали просування на Покровському та Торецькому напрямках у Донецькій області.

Ворог просунувся в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці,

– написали у DeepState.

Окупанти мали просування в Новооленівці: дивіться на карті

Що відбувається в Олександрополі: дивіться на карті

Яка ситуація в Леонідівці: дивіться на карті

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До слова, минулої доби аналітики DeepState писали, що ворог мав успіхи біля Кам'янки, що у Харківській області, та Білогорівки у Луганській області.