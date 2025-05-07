Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та аналітиків DeepState. Найскладніша ситуація наразі на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

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Що відбувається на фронті

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, ворог мав успіхи поблизу села Кам'янка Харківської області та селища Білогорівка Луганської області.

Росіяни наступають біля Кам'янки: дивіться на карті

У Генштабі ЗСУ розповіли про застосування противником 1 ракети, 121 КАБ та 1 317 дронів-камікадзе, а також про понад 4 700 російських обстрілів позицій і населених пунктів України.

На Харківському напрямку ворог 8 разів атакував поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, досі триває 1 боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник 3 рази намагався просунутися в районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки в районі Курдюмівки та Часового Яру, ще 3 боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог провів 6 наступальних дій у районах Дачного, Дружби та Торецька, 1 боєзіткнення триває.

Від початку доби ворог 46 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки, наразі триває 5 боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне, ще 1 боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 2 ворожі атаки в районі населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку відбили 4 атаки противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські окупанти безрезультатно атакували 1 раз.

На Курському напрямку російські окупанти здійснили 10 спроб просунутись вперед. Ворог завдав 9 авіаційних ударів та скинув 15 КАБів, здійснив 268 артилерійських обстрілів, зокрема 4 – із РСЗВ.

До слова, станом на 6 травня втрати Росії складають понад 959 тисяч особового складу, 10 тисяч танків і 27 тисяч артилерійських систем. За минулу добу захисники ліквідували 1 430 окупантів.