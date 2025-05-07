Об этом украинский президент рассказал в вечернем обращении в среду, 7 мая, передает 24 Канал. Военные защищают от вражеской активности приграничье.

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Зеленский заслушал доклад Сырского

По словам президента, Сырский доложил об активных действиях украинских военных на территории Курской и Белгородской областей России.

Я хочу поблагодарить сегодня каждое подразделение, всем нашим солдатам, всем нашим сержантам и командирам – спасибо вам всем за стойкость и реальную силу, которая так нужна Украине,

– добавил Зеленский.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 мая, на Курском направлении ВСУ отбили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 – из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.