Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте вечером 7 мая
За сутки российская армия дважды применила против Украины две ракеты и 103 КАБ. Противник также применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
- На Харьковском направлении оккупанты 8 раз пытались штурмовать украинские позиции вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боевых столкновения продолжаются там до сих пор.
- На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.
- На Лиманском направлении было 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодезей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.
- На Северском направлении россияне пытались прорвать оборону украинских войск 6 раз у Верхнекаменского и Белогоровки.
- На Краматорском направлении произошло 10 боестолкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино. Россияне продолжают атаки еще на двух позициях.
- На Торецком направлении враг 11 раз атаковал позиции ВСУ у Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.
- На Покровском направлении российская армия 40 раз пыталась прорвать оборону в районах Малиновки, Лысовки, Котлиного, Звериного, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Андреевки, и в направлениях Багатира, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки. Силы обороны отбили 32 атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются.
За 7 мая украинские защитники обезвредили на этом направлении 121 оккупанта, из них 83 – ликвидировали безвозвратно. ВС уничтожили три автомобиля, 9 БпЛА, 4 мотоцикла и два спутниковых терминала.
- На Новопавловском направлении состоялись 22 атаки возле Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Багатиря и Одрадного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого. Россияне ударили КАБами по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.
- На Ореховском направлении в эти сутки произошло 6 штурмов врага у Степного и Каменского.
- На Приднепровском направлении враг совершил одну попытку атаковать, но не имел успехов
- На Курской области украинские воины остановили 17 атак россиян, до сих пор продолжается одно боевое столкновение. На позиции ВСУ враг сбросил 9 КАБов и совершил 277 артиллерийских обстрелов.
Генштаб отмечает за успешную оборону и устойчивое сдерживание противника воинов 104 отдельной бригады территориальной обороны, 31 отдельной механизированной бригады и 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины.