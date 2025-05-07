Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте вечером 7 мая

За сутки российская армия дважды применила против Украины две ракеты и 103 КАБ. Противник также применил 1076 дронов-камикадзе и совершил 4234 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

На Харьковском направлении оккупанты 8 раз пытались штурмовать украинские позиции вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боевых столкновения продолжаются там до сих пор.

оккупанты 8 раз пытались штурмовать украинские позиции вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боевых столкновения продолжаются там до сих пор. На Купянском направлении противник совершил шесть штурмов в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

противник совершил шесть штурмов в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово. На Лиманском направлении было 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодезей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

было 24 атаки в районах Копанок, Грековки, Колодезей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки. На Северском направлении россияне пытались прорвать оборону украинских войск 6 раз у Верхнекаменского и Белогоровки.

россияне пытались прорвать оборону украинских войск 6 раз у Верхнекаменского и Белогоровки. На Краматорском направлении произошло 10 боестолкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино. Россияне продолжают атаки еще на двух позициях.

произошло 10 боестолкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино. Россияне продолжают атаки еще на двух позициях. На Торецком направлении враг 11 раз атаковал позиции ВСУ у Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

враг 11 раз атаковал позиции ВСУ у Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки. На Покровском направлении российская армия 40 раз пыталась прорвать оборону в районах Малиновки, Лысовки, Котлиного, Звериного, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Андреевки, и в направлениях Багатира, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки. Силы обороны отбили 32 атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются.

За 7 мая украинские защитники обезвредили на этом направлении 121 оккупанта, из них 83 – ликвидировали безвозвратно. ВС уничтожили три автомобиля, 9 БпЛА, 4 мотоцикла и два спутниковых терминала.

На Новопавловском направлении состоялись 22 атаки возле Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Багатиря и Одрадного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь.

состоялись 22 атаки возле Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в сторону Новополя, Багатиря и Одрадного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Новодаровка, Темировка и Новополь. На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого. Россияне ударили КАБами по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.

Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Высокого. Россияне ударили КАБами по Малиновке, Высокому и Гуляйполю. На Ореховском направлении в эти сутки произошло 6 штурмов врага у Степного и Каменского.

в эти сутки произошло 6 штурмов врага у Степного и Каменского. На Приднепровском направлении враг совершил одну попытку атаковать, но не имел успехов

враг совершил одну попытку атаковать, но не имел успехов На Курской области украинские воины остановили 17 атак россиян, до сих пор продолжается одно боевое столкновение. На позиции ВСУ враг сбросил 9 КАБов и совершил 277 артиллерийских обстрелов.

Генштаб отмечает за успешную оборону и устойчивое сдерживание противника воинов 104 отдельной бригады территориальной обороны, 31 отдельной механизированной бригады и 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины.