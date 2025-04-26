Враг нанес один ракетный и 82 авиационных ударов, а также совершил 919 ударов дронами-камикадзе и почти 5000 артиллерийских обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте на вечер 26 апреля

На Купянском направлении россияне пытались наступать на позиции ВСУ четыре раза вблизи Новой Кругляковки и Загрызово. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении враг пытался продвинуться вблизи Надежды, Грековки, Нового, Новомихайловки и в направлении Серебрянки. Защитники отбили 21 атаку, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении украинские воины успешно остановили три вражеские атаки в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении ВСУ за сутки остановили 10 вражеских наступлений у Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении противник 27 раз пытался вклиниться в оборону в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

Интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. Агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий, больше всего – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка. Восемь боестолкновений продолжается.

Украинские воины на этом направлении обезвредили 330 оккупантов, убив 185 из них. Уничтожено также 7 автомобилей противника, 34 мотоцикла, одну самоходную артиллерийскую установку, 14 БпЛА и антенну управления БпЛА.

На Новопавловском направлении воины ВСУ остановили 13 атак в районах Привольного, Днепроэнергии и Разлива.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения возле Малых Щербаков и Степного. На этом участке фронта сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении украинские войска успешно остановили одну вражескую атаку.

На Курском направлении, в течение суток произошло 16 боев, два из которых до сих пор продолжаются. Россияне совершили 264 артиллерийских обстрелов и нанесли 14 авиационных ударов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий врага не было.

За сутки в сдерживании атак особенно проявили себя бойцы 144 отдельной механизированной бригады, 31 механизированной бригады и 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.