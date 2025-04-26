Ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, а також здійснив 919 ударів дронами-камікадзе та майже 5000 артилерійських обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті на вечір 26 квітня

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати на позиції ЗСУ чотири рази поблизу Нової Кругляківки та Загризового. Зараз триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог намагався просунутися поблизу Надії, Греківки, Нового, Новомихайлівки та в напрямку Серебрянки. Оборонці відбили 21 атаку, одне боєзіткнення триває досі.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили три ворожі атаки в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ЗСУ за добу зупинили 10 ворожих наступів біля Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник 27 разів намагався вклинитися в оборону в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

Інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку. Агресор здійснив 59 штурмових та наступальних дій, найбільше – в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. Вісім боєзіткнень триває.

Українські воїни на цьому напрямку знешкодили 330 окупантів, убивши 185 з них. Знищено також 7 автомобілів противника, 34 мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку, 14 БпЛА та антену управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку воїни ЗСУ зупинили 13 атак у районах Привільного, Дніпроенергії та Розлива.

На Оріхівському напрямку сталося чотири боєзіткнення біля Малих Щербаків та Степового. На цій ділянці фронту нині триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку українські війська успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Курському напрямку, протягом доби сталося 16 боїв, два з яких досі тривають. Росіяни здійснили 264 артилерійських обстрілів і завдали 14 авіаційних ударів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій ворога не було.

За добу в стримуванні атак особливо проявили себе бійці 144 окремої механізованої бригади, 31 механізованої бригади та 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.