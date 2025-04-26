Про просування на цьому напрямку 24 Канал повідомляє з посиланням на DeepState.

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DeepState оновили карту фронту

Увечері 26 квітня аналітики DeepState оновили карту фронту. Вони повідомили, що росіяни просунулися в Курській області. Ворог контролює 690 метрів лінії зіткнення. А ЗСУ звільнили понад 17 кілометрів прикордонної зони.

26 квітня російське військове керівництво повідомило, що їхні війська повністю зайняли Курську область. Але в Генштабі ЗСУ зазначили, що бої на тому напрямку ще тривають, українські захисники тримають там оборону та зберігають позиції.

Ситуація в Курській області: показуємо на карті

Українська армія з початку доби відбила 90 бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту. На Курському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, а один бій досі триває. Росіяни завдали по ЗСУ три авіаційні удари та здійснили 148 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із РСЗВ. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де росіяни від ранку здійснили 31 обстріл.