О продвижении на этом направлении 24 Канал сообщает со ссылкой на DeepState.

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DeepState обновили карту фронта

Вечером 26 апреля аналитики DeepState обновили карту фронта. Они сообщили, что россияне продвинулись в Курской области. Враг контролирует 690 метров линии соприкосновения. А ВСУ освободили более 17 километров пограничной зоны.

26 апреля российское военное руководство сообщило, что их войска полностью заняли Курскую область. Но в Генштабе ВСУ отметили, что бои на том направлении еще продолжаются, украинские защитники держат там оборону и сохраняют позиции.

Ситуация в Курской области: показываем на карте

Украинская армия с начала суток отбила 90 боевых столкновений вдоль всей линии фронта. На Курском направлении произошло шесть боевых столкновений, а один бой до сих пор продолжается. Россияне нанесли по ВСУ три авиационных удара и совершили 148 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из РСЗО. Самым горячим остается Покровское направление, где россияне с утра совершили 31 обстрел.