Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бригаду оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан".

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Как военные остановили "плавучее наступление" врага

Военные из "Спартана" рассказали, что за войну отражали различные штурмы врага: пехотные, на бронетехнике, мотоциклах, багги. Однако на этот раз россияне удивили даже больше.