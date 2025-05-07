Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на бригаду оперативного призначення Національної гвардії "Спартан".

Цікаво Лягають там ротами: ЗСУ заманили ворога у дві пастки під Покровськом

Як військові зупинили "плавучий наступ" ворога

Військові зі "Спартану" розповіли, що за війну відбивали різні штурми ворога: піхотні, на бронетехніці, мотоциклах, багі. Проте цього разу росіяни здивували навіть більше.