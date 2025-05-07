Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 8 боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 3 атаки загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Агресор намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося 5 боєзіткнень в районах Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 8 атак у районах Дачного, Дружби та Торецька.

Ворог атакував біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.

ЗСУ зупинили атаки ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне.

Окупаційні війська двічі атакували позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та в бік Новоандріївки, загарбники здійснили 4 марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські війська один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитись до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, три бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.