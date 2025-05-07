Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:
- особового складу – близько 960 770 (+1270) осіб,
- танків – 10 780 (+14),
- бойових броньованих машин – 22 419 (+3),
- артилерійських систем – 27 502 (+71),
- РСЗВ – 1 378 (+0),
- засоби ППО – 1 155 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124),
- крилаті ракети – 3 197 (+1),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131),
- спеціальна техніка – 3 873 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, у росЗМІ повідомляють, що в Україні ліквідували російського полковника, який захоплював Бучу. Мовиться про полковника Абдулазіза Шихабідова, якого Владімір Путін нещодавно призначив командиром 76 Псковської десантної дивізії.