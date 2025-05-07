Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:

особового складу – близько 960 770 (+1270) осіб,

танків – 10 780 (+14),

бойових броньованих машин – 22 419 (+3),

артилерійських систем – 27 502 (+71),

РСЗВ – 1 378 (+0),

засоби ППО – 1 155 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124),

крилаті ракети – 3 197 (+1),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131),

спеціальна техніка – 3 873 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у росЗМІ повідомляють, що в Україні ліквідували російського полковника, який захоплював Бучу. Мовиться про полковника Абдулазіза Шихабідова, якого Владімір Путін нещодавно призначив командиром 76 Псковської десантної дивізії.