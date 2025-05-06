Деталі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Як противник іде у штурми

За словами Волошина, під час штурмів біля Новопавлівки росіяни втратили близько 50 мотоциклів, зокрема 15 – 20 квадроциклів і багі.

Застосування саме такої техніки вмотивоване потребою швидко переміщатись на полі бою. Під час штурму малої групи з 5 – 7 піхотинців на 3 – 4 мотоциклах один транспортний засіб оснащений системою РЕБ для прикриття.

Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються якнайшвидше добратись до наших позицій і закріпитися, після чого їх дуже важко відбивати,

– розповів речник.

Нагадаємо, нещодавно 1-й корпус НГУ "Азов" показав штурм окупантів на мотоциклах з радянськими прапорами. Ворожу колону знищили бійці 12-ї БрСпП "Азов" і 49-го ОШБ "Карпатська Січ".