Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:

личного состава – около 960 770 (+1270) человек,

танков – 10 780 (+14),

боевых бронированных машин – 22 419 (+3),

артиллерийских систем – 27 502 (+71),

РСЗВ – 1 378 (+0),

средства ПВО – 1 155 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 266 (+124),

крылатые ракеты – 3 197 (+1),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 47 484 (+131),

специальная техника – 3 873 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в росСМИ сообщают, что в Украине ликвидировали российского полковника, который захватывал Бучу. Говорится о полковнике Абдулазизе Шихабидове, которого Владимир Путин недавно назначил командиром 76 Псковской десантной дивизии.