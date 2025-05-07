Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Минус 50 российских мотоциклов под Новопавловкой: Волошин рассказал о тактике вражеских штурмов
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:
- личного состава – около 960 770 (+1270) человек,
- танков – 10 780 (+14),
- боевых бронированных машин – 22 419 (+3),
- артиллерийских систем – 27 502 (+71),
- РСЗВ – 1 378 (+0),
- средства ПВО – 1 155 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 266 (+124),
- крылатые ракеты – 3 197 (+1),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 484 (+131),
- специальная техника – 3 873 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в росСМИ сообщают, что в Украине ликвидировали российского полковника, который захватывал Бучу. Говорится о полковнике Абдулазизе Шихабидове, которого Владимир Путин недавно назначил командиром 76 Псковской десантной дивизии.