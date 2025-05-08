Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті на 8 травня

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників.

До слова, опівночі 8 травня мало розпочатися перемир'я. Та росіяни скидають КАБи та б'ють по житлових будинках.

На Харківському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам'янки.

На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 24 рази і намагалися просунутися вперед поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня росіяни йшли в атаку 6 разів біля Верхньокам'янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 наступальну дію агресора в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив одну марну спробу просунутися вперед у бік населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 7 атак у районах Степового, Кам'янського та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався просунутися, та безуспішно.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню", – додали в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.