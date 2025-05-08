Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та Повітряні сили.

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"Перемир'я" Путіна

Як раніше повідомляла речниця МЗС Росії, триденне "перемир'я", оголошене Путіним, начебто мало початися опівночі з 7 на 8 травня. Таким чином, проголошене країною-агресоркою припинення вогню, нібито має тривати до опівночі з 10 на 11 травня.

Однак протягом ночі 8 травня Росія тероризувала та скидала КАБи на прифронтові території Сумщини. Так, перші повідомлення про пуски, а невдовзі і про повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на регіон, появилися ще близько 3 години ранку.

О 6:55 в ПС знову вказували про пуски ворогом КАБів на Сумщину.

Окрім того, росіяни вдарили по житловому будинку в Костянтинівці, що в Донецькій області. Так, там російські окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці. Росія атакувала місто вчора ввечері, напередодні так званого "перемир'я".



Росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці в Костянтинівці / Фото з місцевого телеграм-каналу.