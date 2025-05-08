Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку у Костянтинівці

Увечері 7 травня, близько 22:50, окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Ворог запустив по місту ФАБ-250 з модулем УМПК.



Авіабомба влучила у багатоповерхівку / Фото Донецька обласна прокуратура

Авіабомба влучила у багатоповерхівку у Костянтинівці. Унаслідок обстрілу постраждало щонайменше 12 осіб.

Четверо поранених – троє чоловіків 46, 47 та 74 років, а також жінка 47 років – отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження. Ще 8 потерпілих віком від 41 до 75 років отримали легкі тілесні ушкодження.

Рятувальники деблокували постраждалих з-під завалів багатоповерхівки. Ймовірно, під завалами може бути ще одна людина.



Багатоповерхівка у Костянтинівці після обстрілу / Фото Донецька обласна прокуратура

Унаслідок обстрілу також пошкоджено ще 3 багатоповерхівки, які розташовані поруч, та магазин.

У Донецькій обласній прокуратурі за фактом обстрілу почали кримінальне провадження. Усі служби фіксують черговий воєнний злочин росіян.

Варто наголосити, що нині ворог зосередив свої зусилля на Костянтинівці. Оскільки у Торецьку окупантам не вдається просуватися, то армія загарбників вирішила зосередитися саме на просуванні на Костянтинівку. Як наголосив в ексклюзивному матеріалі 24 Канал, це розрахунок на створення загрози оточення для наших військ у Торецьку.