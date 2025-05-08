Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Враг сбросил авиабомбу на многоэтажку в Константиновке

Вечером 7 мая, около 22:50, оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. Враг запустил по городу ФАБ-250 с модулем УМПК.



Авиабомба попала в многоэтажку / Фото Донецкая областная прокуратура

Авиабомба попала в многоэтажку в Константиновке. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек.

Четверо раненых – трое мужчин 46, 47 и 74 лет, а также женщина 47 лет – получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение. Еще 8 пострадавших в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения.

Спасатели деблокировали пострадавших из-под завалов многоэтажки. Вероятно, под завалами может быть еще один человек.



Многоэтажка в Константиновке после обстрела / Фото Донецкая областная прокуратура

В результате обстрела также повреждены еще 3 многоэтажки, которые расположены рядом, и магазин.

В Донецкой областной прокуратуре по факту обстрела начали уголовное производство. Все службы фиксируют очередное военное преступление россиян.

Стоит отметить, что сейчас враг сосредоточил свои усилия на Константиновке. Поскольку в Торецке оккупантам не удается продвигаться, то армия захватчиков решила сосредоточиться именно на продвижении на Константиновку. Как отметил в эксклюзивном материале 24 Канал, это расчет на создание угрозы окружения для наших войск в Торецке.