Однако, украинские Силы обороны сдерживают врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова председателя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

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Какова ситуация вблизи Покровска

По словам председателя Донецкой ОВА, сейчас в Покровске самая сложная ситуация. Это связано с тем, что россияне каждый день обстреливают украинские позиции управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией и FPV-дронами.

Несмотря на это, в городе остается около двух тысяч человек, работают несколько коммунальных служб и магазинов. Однако, российские оккупанты не дают завезти в Покровск гуманитарную помощь и обстреливают все машины, которые пытаются въехать в город.

Только в определенное время суток по согласованию с нашими военными нам удается завезти гуманитарную и медицинскую помощь,

– говорит Филашкин.

К слову, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также прокомментировал ситуацию на Покровском направлении. По его словам, там украинским военным удалось стабилизировать ситуацию. Местами они смогли перехватить тактическую инициативу у россиян.