Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и Воздушные силы.

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"Перемирие" Путина

Как ранее сообщала пресс-секретарь МИД России, трехдневное "перемирие", объявленное Путиным, якобы должно было начаться в полночь с 7 на 8 мая. Таким образом, провозглашенное страной-агрессором прекращение огня, якобы должно продолжаться до полуночи с 10 на 11 мая.

Однако в течение ночи 8 мая Россия терроризировала и сбрасывала КАБы на прифронтовые территории Сумщины. Так, первые сообщения о пусках, а вскоре и о повторных пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на регион, появились еще около 3 часов утра.

В 6:55 в ПС снова указывали о пусках врагом КАБов на Сумщину.

Кроме того, россияне ударили по жилому дому в Константиновке, что в Донецкой области. Так, там российские оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке. Россия атаковала город вчера вечером, накануне так называемого "перемирия".



Россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Константиновке / Фото из местного телеграм-канала.