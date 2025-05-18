В эфире 24 Канала младший сержант 66 бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал в целом о ситуации на Лиманском направлении, о тактике оккупантов и целях.

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Общая ситуация на Лиманском участке

На Лиманском направлении российская армия активизировала атаки еще в конце февраля. Враг в целом осуществляет около 20 штурмовых действий на направлении, более половины из которых приходится на полосу ответственности 66-й бригады.

С начала этой недели противник уже 55 раз атаковал рубежи обороны 66-й механизированной бригады. В частности, по состоянию на утро 18 мая состоялось 3 боевых столкновения.

Оккупанты ежедневно несут довольно серьезные потери, но имеют резервы, которые позволяют им на следующий день устраивать очередные атаки,

– отметил Денисюк.

Российские войска применяют свою уже традиционную тактику – постоянные штурмы малыми пехотными группами. Они рассредоточиваются и пытаются штурмовать передовые позиции ВСУ со всех сторон одновременно.

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В общем 66 бригада ежедневно фиксирует до 250 оккупантов, которые участвуют в штурмах. Российские захватчики сейчас пользуются густой "зеленкой", чтобы украинские дроны не могли их обнаружить, и таким образом максимально приблизиться к передовым позициям Сил обороны.

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Кроме того, у врага есть постоянная поддержка дронов, которые давят на нашу пехоту, чтобы она не могла вступать в бой. Также в последние дни фиксируются случаи, когда оккупанты в населенных пунктах перед линией боевого соприкосновения переодеваются в гражданское.

Стратегическая цель врага

Силы обороны контролируют переправы через реку Жеребец, поэтому противник не может на наш берег переправить свою технику. Поэтому на Лиманском направлении применения оккупантами бронетехники – огромная редкость. Впрочем, работает вражеская артиллерия, минометы, но главное средство поражения – дроны.

Оккупанты больше всего стремятся выйти на юг Оскольского водохранилища в пределах населенного пункта Рубцы. Ранее ему удалось выйти на север Оскольского водохранилища в районе Кругляковки,

– сказал Денесюк.

С помощью Оскольского водохранилища россияне стремятся окружить 66 бригаду и смежные подразделения. Кроме того, это создаст дополнительное давление на город Лиман, который расположен неподалеку от Славянско-Краматорской агломерации.

Младший сержант 66 бригады заметил, что город Славянск имеет сакральное значение для противника, ведь после оккупации Крыма в 2014 году именно со Славянска начиналась российско-украинская война на Донбассе. Славянск был первым оккупированным городом боевиками Игоря Гиркина.

К слову, на Лиманском направлении ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана. Мужчина надеялся получить гражданство России из-за службы в армии. Он сам вышел на позиции украинских военных и рассказал, что провоевал всего 2 дня.