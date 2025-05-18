В етері 24 Каналу молодший сержант 66 бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів загалом про ситуацію на Лиманському напрямку, про тактику окупантів та цілі.

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Загальна ситуація на Лиманському відтинку

На Лиманському напрямку російська армія активізувала атаки ще наприкінці лютого. Ворог загалом здійснює близько 20 штурмових дій на напрямку, понад половина з яких припадає на смугу відповідальності 66-ї бригади.

Від початку цього тижня противник вже 55 разів атакував рубежі оборони 66-ї механізованої бригади. Зокрема, станом на ранок 18 травня відбулося 3 бойових зіткнення.

Окупанти щоденно зазнають доволі серйозних втрат, але мають резерви, які дозволяють їм наступного дня влаштовувати чергові атаки,

– зазначив Денисюк.

Російські війська застосовують свою вже традиційну тактику – постійні штурми малими піхотними групами. Вони розосереджуються та намагаються штурмувати передові позиції ЗСУ з усіх сторін одночасно.

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Загалом 66 бригада щодня фіксує до 250 окупантів, які беруть участь в штурмах. Російські загарбники зараз користуються густою "зеленкою", щоб українські дрони не могли їх виявити, й в такий спосіб максимально наблизитись до передових позицій Сил оборони.

Яка ситуація на Лиманському відтинку: дивіться на карті

Крім того, у ворога є постійна підтримка дронів, які тиснуть на нашу піхоту, щоб вона не могла вступати в бій. Також останніми днями фіксуються випадки, коли окупанти в населених пунктах перед лінією бойового зіткнення перевдягаються в цивільне.

Стратегічна ціль ворога

Сили оборони контролюють переправи через річку Жеребець, тому противник не може на наш берег переправити свою техніку. Тож на Лиманському напрямку застосовування окупантами бронетехніки – величезна рідкість. Втім, працює ворожа артилерія, міномети, але головний засіб ураження – дрони.

Окупанти понад усе прагнуть вийти на південь Оскільського водосховища в межах населеного пункту Рубці. Раніше йому вдалося вийти на північ Оскільського водосховища в районі Кругляківки,

– мовив Денесюк.

За допомогою Оскільського водосховища росіяни прагнуть оточити 66 бригаду та суміжні підрозділи. Крім того, це створить додатковий тиск на місто Лиман, яке розташоване неподалік від Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Молодший сержант 66 бригади зауважив, що місто Слов'янськ має сакральне значення для противника, адже після окупації Криму у 2014 році саме зі Слов'янська починалася російсько-українська війна на Донбасі. Слов'янськ було першим окупованим містом бойовиками Ігоря Гіркіна.

До слова, на Лиманському напрямку ЗСУ взяли у полон громадянина Узбекистану. Чоловік сподівався отримати громадянство Росії через службу в армії. Він сам вийшов на позиції українських військових та розповів, що провоював всього 2 дні.