Россияне захватили активы Uniper – энергетический гигант готовит ответ

Оккупанты создали много механизмов, мешающих иностранному капиталу уйти с их рынка. В некоторых случаях они просто "отжимают" активы международного бизнеса, как это было в случае с Danone и Heineken.

Немецкая энергетическая компания Uniper прилагала много усилий, чтобы продать свои активы в России и покинуть рынок российских оккупантов. Впрочем, на деле уйти с токсичной территории оказалось почти невозможным из-за преступных действий россиян.

Читайте также Россияне не могут выставить свои акции на бирже в Астане – их обходят стороной все игроки

Поскольку менеджмент компании на протяжении всего времени испытывал препятствия на пути к продаже компании, то решил прекратить терпеть и принять ответные меры.

В последние месяцы стало очевидным, что правительство РФ не желает разрешать некоторым компаниям, включая Uniper, избавиться от своих инвестиций в России. Uniper изучает все возможности юридических мер против этих действий со стороны России,

– сообщили представители компании.

Напомним, российские оккупанты установили драконовские правила для иностранного бизнеса, который захочет покинуть их рынок. Их активы автоматически обесцениваются как минимум в половину, плюс нужно заплатить огромный налог с продаж бизнеса. Кроме того, соглашения о продаже рассматривает специальная комиссия, способная тянуть дела месяцами.