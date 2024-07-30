Потому что попросила Украина: в Италии арестовали активы российского бизнесмена на 41 миллион евро

Прокуратура Италии арестовала активы российского бизнесмена по запросу Украины. Сумма составила 41 миллион евро.

В Италии арестовали российские активы

Недавним событием стал арест в ответ на запрос о международной правовой помощи от Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

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Российский бизнесмен находится под следствием в Украине по подозрению в причастности к коррупции, мошенничеству и отмыванию денег. Его личность не разглашают, поскольку власти расследуют обвинения в правонарушениях, в частности в присвоении средств украинской государственной сельскохозяйственной компании на сумму более 60 миллионов долларов США.

Власти Флоренции обнаружили, что человек реинвестировал свои незаконные доходы в роскошный комплекс недвижимости в городе.

Активы, на которые власти намерены наложить арест, состоят из акций компании стоимостью 3 миллиона евро и четырех объектов недвижимости общей стоимостью почти 38 миллионов евро. Эти активы будут переданы назначенному судом управляющему для дальнейшего управления.