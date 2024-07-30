В Італії арештували російські активи

Нещодавньою подією став арешт у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

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Російський бізнесмен перебуває під слідством в Україні за підозрою у причетності до корупції, шахрайства та відмивання грошей. Його особу не розголошують, оскільки влада розслідує звинувачення у правопорушеннях, зокрема у привласненні коштів української державної сільськогосподарської компанії на суму понад 60 мільйонів доларів США.

Влада Флоренції виявила, що чоловік реінвестував свої незаконні доходи в розкішний комплекс нерухомості в місті.

Активи, на які влада має намір накласти арешт, складаються з акцій компанії вартістю 3 мільйони євро та чотирьох об'єктів нерухомості загальною вартістю майже 38 мільйонів євро. Ці активи будуть передані призначеному судом керуючому для подальшого управління.