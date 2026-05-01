Тысячи ФОПов Украины "сидят" на российских почтовых сервисах: какие самые популярные
- По состоянию на апрель 2026 года 4 389 украинских ФЛП используют электронные адреса на российских доменах, из которых 2 628 пользователей выбрали mail.ru.
- Абсолютное большинство предпринимателей предпочитают такие сервисы, как Gmail и Ukr.net, имеющие 626 тысяч и 161 тысячу пользователей соответственно.
В Украине тысячи предпринимателей до сих пор используют почтовые сервисы российского происхождения. Самым распространенным остается mail.ru.
Какие российские домены используют ФЛП?
По состоянию на середину апреля 2026 года 4 389 физических лиц-предпринимателей указали при регистрации электронные адреса на российских доменах. Это примерно 0,5% от всех активных ФЛП, которые отметили email, пишет Опендатабот.
Самым распространенным остается mail.ru – им пользуются 2 628 предпринимателей. Также среди ФЛП встречаются:
- rambler.ru – 472 пользователя
- yandex.ru – 424
- а также list.ru, bk.ru, inbox.ru
Несмотря на это, абсолютное большинство украинских предпринимателей пользуется международными и украинскими сервисами. Лидером является Gmail от Google – его указали почти 626 тысяч ФЛП (около 73%).
Второе место занимает украинский сервис Ukr.net – более 161 тысячи пользователей. Среди других популярных платформ:
- icloud.com – 14,7 тысяч
- i.ua – 11,7 тысяч
- meta.ua – почти 6 тысяч
Что это значит?
Хотя доля пользователей российских сервисов небольшая, сам факт их использования среди бизнеса остается заметным. Эксперты обычно связывают это с инерцией – часть предпринимателей просто не меняет старые контакты, зарегистрированные много лет назад.
Что это значит для ФЛП? Электронная почта – это официальный канал связи бизнеса. Использование российских сервисов может нести:
- риски безопасности
- потерю контроля над данными
- репутационные риски
Обратите внимание! Несмотря на доминирование глобальных и украинских почтовых сервисов, тысячи ФЛП до сих пор остаются на российских доменах – и это вопрос не только удобства, но и безопасности бизнеса.
Как российские почтовые сервисы используют для обхода санкций?
В январе 2026 года стало известно, что по меньшей мере десять российских почтовых сервисов, которые взаимодействуют с операторами в Германии, Франции и других странах Европы, могут быть частью логистической сети, через которую в Россию попадают санкционные товары, пишет UA.News.
Две недели назад передали соответствующие материалы партнерам, надеюсь журналистское расследование, что так удачно вовремя вышло, ускорит их реакцию. Готовим и наши решения,
– рассказал советник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
Кроме этого, Власюк сообщил об анализе компонентов российской ракеты Х-101, изготовленной в 2026 году.
Предварительные выводы: Россия и Беларусь 2025 года (научились), есть КНР 25 и 24 год, есть США 24 год и старше, есть Нидерланды, Германия, Тайвань, Япония. Не менее 45 иностранных компонентов. Можно сделать много выводов. Работаем с партнерами,
– отметил он.
Журналисты немецкого издания Bild провели собственное расследование и отследили маршрут посылок с помощью GPS-маячков. Оказалось, что через связанную с российскими структурами сеть в Россию регулярно поступают сотни тонн грузов.
Ключевую роль в схеме играет логистическая компания, зарегистрирована в конце 2022 года. Формально она имеет почтовый адрес в Кельне. По данным расследования, компанией руководит Дмитрий В. – бывший топ-менеджер структуры, связанной с "Почтой России".
Какой российский сервис запретили в Украине и чем его заменить?
- В список попали все продукты 1C (Бухгалтерия, Предприятие, Торговля, Зарплата и Кадры во всех конфигурациях), продукты BAS и UA - Бюджет. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал директор департамента В2В-решений компании Tet Марис Сперга.
- Соблюдать новые правила надо госучреждениям и критическим предприятиям: это органы государственной власти и местного самоуправления, военные формирования, государственные и коммунальные предприятия, операторы объектов критической инфраструктуры. Для частного бизнеса это сигнал к выбору новых программ, если компании еще этого не сделали.
- Альтернативы для замены включают международные и украинские CRM/ERP-системы, такие как Creatio, Odoo, UGLA, SalesDrive, SBE и Dilovod.