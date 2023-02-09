Из-за санкций большинство российских компаний перешли на китайское оборудование

Большинство промышленных предприятий России заменили оборудование, запчасти и комплектующие, импорт которых попал под санкции из-за российского вторжения в Украину, китайскими аналогами. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на опрос Института Гайдара.

Какое оборудование покупает бизнес в России

Согласно опросу, теперь в Китае покупают оборудование 67% респондентов, запчасти – 63%, комплектующие – 54%.

покупают оборудование 67% респондентов, запчасти – 63%, комплектующие – 54%. А вот российские аналоги избрали только 39%, 46% и 54% участников опроса соответственно.

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Использует ли бизнес подсанкционные комплектующие

23% опрошенных признались, что продолжают получать комплектующие из списка санкций, для оборудования и запчастей эта доля меньше.

Вместе с тем пятая часть предприятий никогда не использовала подсанкционные комплектующие.

Некоторым компании отметили, что им пришлось отказаться от импорта товаров совсем.

Санкции и сворачивание бизнеса в России

В 2022 году опросы Института Гайдара фиксировали, что переход на китайские аналоги – вынужденная мера, предприятия предпочли бы европейские товары даже по высоким ценам.

Из-за полномасштабного вторжения России, США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями. В настоящее время обсуждается десятый санкционный пакет, который, по словам Урсулы фон дер Ляен, будет сосредоточен на закрытии лазеек, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции ЕС.

Недавно СМИ стало известно из данных российской таможни, что китайские компании предоставляют России подсанкционные технологии, которые затем и используются в войне против Украины. Детальнее об этом, читайте здесь.

Тем не менее более 1,2 тысячи бизнеса свернули свою деятельность в России после 24 февраля прошлого года. Около 200 полностью завершили выход с рынка агрессорки.