Массовый уход российских компаний из Кипра: что случилось

Крупные российские компании активно покидают кипрскую юрисдикцию. Они перемещаются в специальные административные районы России, или же в соседние страны, как Казахстан.

Почему российские компании покидают Кипр

Уход компаний происходит, вероятно, из-за политики кипрской власти – она активно противодействует обходу санкций против России.

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Стало известно, что двусмысленное количество компаний, с огромным объемом работы в своем секторе, в последние месяцы заявили о желании уйти из кипрской юрисдикции.

По данным издания, так поступят впоследствии и другие хозяйствующие субъекты. Более того, это случится в ближайшем будущем.

Кто еще выйдет из Кипра

В частности, кипрское издание приводит данные об уходе или планах по уходу следующих компаний:

TCS Group, у которой головная компания "Тинькофф-банк";

девелопера Etalon Group;

ритейлера Fix Price;

United Medical Group, являющаяся холдинговой компанией "Европейского медицинского центра";

"Трансмашхолдинг";

Globaltrans;

маркетплейса Ozon.

Ограничение финансовых операций с Россией

В то же время, Турецкие банки отказываются от работы с русскими.

А Государственные банки Китая ужесточают ограничения по финансированию российских клиентов. Это произошло после того, как Соединенные Штаты пригрозили введением дополнительных санкций против иностранных финансовых компаний, оказывающих помощь России в военных действиях в Украине.

Есть ожидание, что иностранные банки усилят исполнение санкций в соответствии с действующими регуляциями. Украинские банки уже ведут мониторинг связей клиентов с Россией.