Санкции работают: в России проблемы с самолетами: в России проблемы с самолетами

Половина российских самолетов Airbus A320neo и А321neo не используют для вылетов. Как отмечается, из 66 судов перестали летать 34.

Почему российские самолеты прекратили вылеты

Причиной того, что российские самолеты перестали использоваться, стали сложности с обслуживанием двигателей, передаются российские СМИ. Кроме того, часть лайнеров временно убрали в резерв, а по отдельным оценкам, от 15 до 20 лайнеров могут не вернуться к полетам.

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Двигатели, которые есть в обслуживании, пока невозможно отремонтировать в России. Завезти новые также не удастся, ведь введены санкции вследствие полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В то же время такого типа самолеты составляют около 10% всего иностранного магистрального воздушного флота в России.

Интересно! Один из источников изданий считает, что в 2026 году A320/А321neo снимут с эксплуатации.