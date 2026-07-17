Кремль доводит бизнес до краха: тысячи российских компаний приближаются к дефолту
Малый и средний бизнес в России стремительно теряет финансовую устойчивость. Из-за высоких кредитных ставок, падения прибыли и задержек платежей предприятия все чаще не могут обслуживать свои долги.
Почему бизнес массово не может платить
Такая тенденция уже создает серьезные риски не только для бизнеса, но и для банковской системы России, пишет СЗРУ.
По состоянию на 1 мая 2026 года почти 16,7% из около 600 тысяч российских предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих кредиты, уже просрочили платежи. Общий объем проблемной задолженности достиг 8,14 миллиардов долларов и продолжает расти.
Наихудшая ситуация сложилась в сфере микробизнеса, однако ухудшение кредитной дисциплины уже затронуло также малые и средние компании.
Финансовое положение предприятий ухудшается сразу по нескольким факторам. Среди основных причин:
- сокращение доходов;
- дорогие кредиты;
- более жесткие требования банков к заемщикам;
- рост долговой нагрузки;
- задержки расчетов между компаниями.
В результате многие предприятия вынуждены оформлять новые кредиты не для развития, а лишь для того, чтобы поддерживать текущую деятельность.
Реструктуризация не работает: банки одобряют лишь около 40% обращений, поэтому большинство заемщиков не может ни уменьшить платежи, ни растянуть сроки погашения, что лишь приближает их к дефолту,
– сообщает разведка.
Кризис может перекинуться на банки
Аналитики прогнозируют, что в 2026 году проблемы малого и среднего бизнеса станут отдельным фактором риска для банковской системы России.
Рост количества проблемных кредитов заставит банки формировать более значительные резервы и еще больше сокращать кредитование. Это, в свою очередь, усугубит дефицит оборотных средств у предприятий, что лишь ускорит новую волну дефолтов и создаст замкнутый круг финансовых проблем для российской экономики.
Экономика России "ляжет" полностью: что известно
Бывший постоянный представитель Украины при ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире 24 Канала рассказал, что одним из самых уязвимых мест российской экономики может быть банковская система.
Он привел оценку известного российского экономиста, который давно живет за пределами страны: около 90% программного обеспечения банков в России имеет американское происхождение. Если доступ к нему перекрыть, Москве понадобится время на поиск китайских заменителей.
Такой удар был бы гораздо серьезнее, чем проблемы с бензином, которые уже наблюдаются в России. Возможности для более сильного давления остаются, однако западные партнеры до сих пор не решились перейти от постепенных ограничений к мерам, способным парализовать ключевые сферы российской экономики.