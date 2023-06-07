Российский гигант серебра и золота убегает в Казахстан, чтобы избежать санкций

Казахстан активно принимает у себя не только международный бизнес. В эту страну активно переезжают и оккупанты, стремящиеся избежать санкций.

Российская компания "Полиметалл", являющаяся крупнейшим производителем серебра и одним из крупнейших добытчиков золота, попала под санкции США. После этого руководители гиганта решили совершить "ход конем" и полностью переехать в Казахстан, что позволит продолжить работу без каких-либо ограничений.

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Как россияне избегнут санкций

После того, как оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину, акционерная стоимость "Полиметалла" снизилась в 7 раз. Недавно США внесли компанию в санкционный список, но есть нюанс – туда попало только российское подразделение.

После этого топ-менеджеры подали в отставку со своих позиций в России, но сохранили должности в Polymetal International plc. Компания может продолжать работать на международном рынке и собирается переехать в другую страну, чтобы санкции этому не мешали.

Российский гигант решил переехать в Казахстан, где уже находятся около трети мощностей компании. Также в Астану перенесут всю операционную деятельность, а головной офис будет в Международном финансовом центре столицы Казахстана.

Также сообщается, что сейчас "Полиметалл" зарегистрирован на острове Джерси, из-за чего часть акционеров не может получать деньги в результате санкций ЕС. Как только компанию перерегистрируют в Казахстане, оккупанты смогут обойти и эти ограничения.