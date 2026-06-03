Российский удар по Днепру мог повредить терминал "Новой почты"

Вечером среды, 3 июня, российские военные несколько раз обстреляли Днепр. Ближе к 19:00 появилась официальная информация об ударе по логистической компании, на месте работали спасатели.

Что известно о вражеском ударе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Вероятно, речь идет о терминале "Новой почты".

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Видео с места нападения распространили местные телеграм-каналы. На кадрах видна повреждённая инфраструктура компании и столб дыма.

Позже о ситуации сообщили в ГСЧС. Известно, что логистическая компания пострадала после повторного удара. Сначала же россияне попали в расположенные поблизости продуктовые склады одной из торговых сетей. К ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей и 40 единиц техники.

Последствия атаки на Днепр 3 июня: смотрите видео

Пока что в компании ситуацию не комментировали.