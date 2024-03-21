"Российское зерно действительно становится проблемой": президент Литвы призвал усилить санкции против России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ввести санкции против российского зерна, поскольку оно несет негативное влияние для европейских фермеров. Об этом Науседа заявил накануне саммита ЕС в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

Он отметил, что санкционная политика против России должна быть продолжена. По его мнению, Евросоюз должен вводить больше отраслевых санкций, поскольку они являются наиболее эффективными. Сейчас существуют беспокойство относительно ограничений против продовольственных товаров России.

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Российское зерно становится действительно проблемой, не только экономической, но и политической проблемой. Нашим аграриям неприятно, что российское зерно поступает на рынок Европейского Союза. Мы должны это заблокировать, потому что сейчас, если я правильно знаю, Россия является третьим среди основных поставщиков сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС,

– сказал Науседа.

Президент Литвы также призвал работать над обходом санкций Россией. По его словам, сейчас это большая проблема, поскольку многие третьи страны все еще способствуют этому обходу.

Россия может продавать зерно через балтийские порты

Напомним, что в начале марта у Министерства сельского хозяйства Литвы появилась информация, что зерно с оккупированных территорий Украины может реализовываться Россией через порты Балтийского моря.

Также в ведомстве отмечали, что 21 февраля получили письмо министра сельского хозяйства Украины, в котором отмечалось, что Россия получает прибыль от экспорта зерна с оккупированных территорий Украины в третьи страны.