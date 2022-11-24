Rozetka возобновила работу в Херсоне: среди первых заказов елочные украшения

Онлайн-ритейлер Rozetka возобновил работу первой точки выдачи в уволенном Херсоне. Там уже проанализировали, что украинцы заказывают чаще всего в деоккупированном городе.

Точка выдачи Rozetka работает по улице Некрасова, 29, отмечают в пресс-службе компании, передает Бизнес 24.

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В отделении украинцы могут получить онлайн-заказ, купить продукты, спальники, одеяла, павербанки, обогреватели, плиты и прочее. Также можно примерить вещи в примерочных, оплатить покупку картой или наличными, вернуть товар.

В точке выдачи можно подзарядить гаджеты, а заказы до нее доставляют бесплатно.

Первые заказы, которые мы получили, это не обогреватели или павербанки, а елочные украшения! Несокрушимые, смелые, замечательные люди! Гордость работать для них,

– заявил Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.

К слову, с начала полномасштабной войны Rozetka возобновила работу более 270 точек выдачи товаров в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе и других населенных пунктах. Также в Херсоне продолжает работу Новая почта.