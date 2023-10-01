Больше чем до войны: сколько точек выдачи удалось открыть Rozetka

Крупнейший онлайн-ритейлер Украины продолжает масштабирование. Компания Rozetka уже сумела обогнать довоенные показатели по количеству точек выдачи.

Превышение довоенных показателей

Уже при полномасштабном вторжении российским оккупантам Rozetka удалось открыть 156 новых точек в 45 городах и селах Украины. Некоторые из них расположены в прифронтовых зонах и на освобожденных от россиян территориях.

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В общей сложности сейчас работает 402 точки выдачи Rozetka. 290 принадлежат непосредственно компании, еще 112 работают по франшизе.

До 24 февраля 2022 года компания Rozetka имела 246 точек выдачи по всей Украине.

Для нас важно поддерживать покупателей и общаться с ними не только онлайн, а открытие новых точек выдачи обеспечивает рабочие места для украинцев. К концу 2023 года мы планируем увеличить количество точек выдачи Rozetka почти до 500, чтобы предоставить людям возможность приобрести каждый раз, что нужно непосредственно в своих населенных пунктах,

– поделился Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.

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До полномасштабной войны точки выдачи Rozetka работали в 73 украинских городах. В настоящее время география компании расширилась до 118 населенных пунктов. В случае необходимости можно посмотреть наличие ближайших отделений и график работы.