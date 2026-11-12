"Не хотим их здесь видеть": арендодатели массово отказывают Rozetka в предоставлении складов

После российских атак "Rozetka" столкнулась с неожиданной проблемой: компании стало сложнее находить помещения для аренды. Некоторые владельцы складов отказываются сотрудничать, как только узнают, кто именно планирует разместить там свою логистику.

Почему арендодатели не хотят сдавать склады Rozetka

Совладелица интернет-магазина и маркетплейса Ирина Чечоткина говорит, что потенциальные партнеры стали осторожнее относиться к сотрудничеству с компанией, пишет hromadske.

У нас даже есть пример, когда нам уже сдали помещение, а потом другие арендодатели увидели, что это "Rozetka", и сказали: "Нет-нет-нет. Мы не хотим их здесь видеть",

– рассказала Чечоткина.

Несмотря на такие трудности, "Розетка" продолжает находить помещения. Чечоткина поблагодарила владельцев недвижимости, которые не отказываются от сотрудничества с бизнесом даже в условиях повышенных военных рисков.

Как "Розетка" перестраивает логистику

В настоящее время компания сосредоточилась на таком варианте складской сети:

Вместо концентрации товаров на одном большом объекте компания развивает сеть небольших фулфилмент-центров в разных регионах Украины.

Это не просто сортировочные площадки: в таких центрах хранят товары, которые впоследствии распределяют между пунктами выдачи и перевозчиками.

Одно из главных требований Rozetka к новым помещениям – наличие укрытия. Если его нет, компания обустраивает защитное сооружение самостоятельно. Начинать работу на складе без подготовленного укрытия не планируется.

Параллельно Rozetka трансформирует бизнес-модель и постепенно сокращает долю собственных продаж. Такой подход должен помочь компании распределить риски и расширить ассортимент товаров, доступных покупателям.

Напомним, что владельцы Rozetka – супруги Ирина и Владислав Чечоткины. Сам маркетплейс принадлежит кипрской компании Temania Enterprises Ltd.

Работа над проектом Rozetka началась в сентябре 2004 года, а первые продажи состоялись в июне 2005-го. На старте и в течение первого года работы в бизнес пришлось вложить около 250 тысяч долларов.