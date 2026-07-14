Евросоюз готовит новые правила для авиакомпаний: повлияет ли это на цены на билеты

В Европейском Союзе готовятся новые правила авиаперевозок, которые изменят условия путешествий миллионов пассажиров. Уже в скором времени авиакомпании должны будут включать в стоимость билета право на перевозку дополнительного ручного багажа без отдельной оплаты.

Какую ручную кладь разрешат перевозить бесплатно

Такое решение для авиакомпаний приняла Европейская комиссия, пояснив, что нововведение сделает тарифы более прозрачными, пишет Sky News.

Новые правила предусматривают, что каждый пассажир сможет без дополнительной платы взять на борт личную вещь (рюкзак, сумку), которая помещается под сиденьем, а также дополнительный ручной багаж размером до 40 × 30 × 15 сантиметров.

Таким образом, право на перевозку небольшого чемодана станет частью базового тарифа, а не отдельной платной услугой.

Подорожают ли авиабилеты

В Еврокомиссии отмечают, что авиакомпании должны будут указывать полную стоимость перелета еще до начала бронирования. Это означает, что:

цена билета уже будет включать норму бесплатного ручной клади;

пассажирам станет проще сравнивать предложения разных перевозчиков;

скрытых доплат за стандартный ручной багаж должно стать меньше.

Не исключено, что после введения новых правил стартовая цена билетов может вырасти, особенно у бюджетных авиакомпаний. Причина проста: сейчас многие лоукостеры зарабатывают именно на дополнительной оплате за чемоданы.

В то же время перевозчикам разрешат оставить более дешевые тарифы для пассажиров, готовых путешествовать только с небольшой личной сумкой без дополнительного ручного багажа.

Что говорят в Ryanair, easyJet и Wizz Air

Некоторые популярные авиакомпании уже сейчас фактически соответствуют новым требованиям.

Ryanair позволяет бесплатно перевозить личную ручную кладь размером 40 × 30 × 20 сантиметров, что даже превышает минимальный стандарт, предложенный ЕС. В easyJet базовый тариф уже включает бесплатную ручную кладь размером до 40 × 36 × 20 сантиметров. По данным компании, почти 40% пассажиров путешествуют именно с такой кладью. В свою очередь, Wizz Air пока не сообщила, когда именно адаптирует свои правила к новым европейским требованиям.

Ожидается, что новые требования вступят в силу в 2027 году. В то же время точную дату запуска реформы Европейская комиссия пока не объявила. До этого времени авиакомпании должны подготовиться к новым правилам и пересмотреть свои тарифы.

Когда в Украине возобновят авиасообщение?

В аппарате министра развития общин и территорий Алексея Кулебы пояснили для 24 Канала, что пока действует военное положение, речь об открытии воздушного пространства в Украине не идет.

Возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации. На сегодняшний день ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства в ближайшей перспективе,

– говорится в комментарии.

Несмотря на это, в министерстве уже готовятся к будущему возобновлению авиасообщения: в частности, создана специальная рабочая группа с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов для того, чтобы выработать практические решения и план по возобновлению полетов.