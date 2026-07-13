Сколько авиатоплива осталось в Европе

Из-за закрытия собственных нефтеперерабатывающих заводов Европа стала значительно более зависимой от поставок через Ормузский пролив. Поэтому блокада этого маршрута приводит к дефициту авиатоплива, пишет Reuters.

По данным Energy Aspects, в начале июня запасы авиатоплива в Европе составляли всего 38 миллионов баррелей.

Аналитики издания подсчитали, что этого объема хватит менее чем на 30 дней потребления.

На данный момент это самый низкий показатель среди крупнейших мировых рынков авиационного топлива. Например, в США на тот же момент в резерве находилось до 99 миллионов баррелей авиационного топлива.

Наиболее уязвимыми в такой ситуации остаются три страны Европы:

Великобритания;

Франция;

и Германия.

Эксперты предупреждают, что при нынешних темпах потребления в августе в Европе ожидается дефицит авиатоплива.

В Брюсселе также признают, что ситуация может ухудшиться. В частности, еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен в июне заявил, что к окончанию летнего туристического сезона запасы авиатоплива в ЕС могут сократиться еще больше. По его словам, в случае необходимости Еврокомиссия будет координировать использование национальных стратегических резервов.

Как Европа борется с дефицитом

Вместе с тем Европа пытается нарастить запасы авиатоплива. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июне производство нефтеперерабатывающими заводами выросло на 30%.

Также европейцы активно ищут новых поставщиков. В результате в июне импорт авиационного топлива в Европу вырос до 673 тысяч баррелей в сутки, достигнув самого высокого показателя с октября 2025 года.

Крупнейшими поставщиками стали США и Нигерия. Однако также увеличили поставки в Европу:

Индия;

Канада;

Южная Корея;

а также Кувейт.

В то же время цены на авиатопливо в северо-западной Европе снизились примерно до 133,27 доллара за баррель после рекордных 215,32 доллара в конце марта. Это несколько ослабило давление на авиакомпании в летний сезон.

Напомним, еврокомиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас предупредил, что ситуация с авиатопливом может значительно осложниться к концу 2026 года, если перебои с поставками через Ормуз будут продолжаться. А уже в 2027 году он прогнозирует резкий рост стоимости авиабилетов.