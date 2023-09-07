Руководителя Ryanair "поздравили" тортом в лицо во время его пикета в Бельгии: красноречивое видео
Источник:Euractiv
Руководитель компании Ryanair попал в довольно необычную и неприятную ситуацию. К инциденту причастны две эко активистки.
Майкл О'Лири организовал у Европейской комиссии единичный пикет с картонной фигурой ее президента Урсулы фон дер Ляйен. Он выступал против стачек авиадиспетчеров.
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Руководитель Ryanair получил пирог в лицо в Бельгии
Однако ситуация получила неожиданный поворот. Две эко активистки бросили в его лицо торт. Они также комментировали свои действия:
- Одна из активисток "приветствовала" его с визитом в Бельгию;
- Другая участница инцидента призвала остановить загрязнение окружающей среды от самолетов.
Пилоты компании Ryanair в Бельгии анонсировали новую забастовку в середине сентября. Это уже четвертый протест через два месяца. В центре внимания зарплаты и условия труда.Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Вместе с Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.
Непосредственно Майкла О'Лири эта ситуация только рассмешила. Компания также отреагировала на этот инцидент в социальной сети X, которая раньше была известна как Twitter. Вот некоторые из постов:
- "Пассажиры так довольны нашими маршрутами и петицией, что празднуют это с пирогом";
- "Вместо того, чтобы покупать пироги с кремом, можно было бы купить билет на самолет из Бельгии по той же цене".