Ryanair установила рекорд: более 200 миллионов пассажиров за год

Ирландский лоукостер Ryanair стал первой европейской авиакомпанией, которая перевезла более 200 миллионов пассажиров за финансовый год, завершившийся в марте.

Сколько рейсов осуществила Ryanair

За этот период компания обслужила 200,2 миллиона человек, что на 9% больше, чем в предыдущем году (183,7 миллионов), говорится в сообщении пресс-службы компании, передает 24 Канал.

Смотрите также Wizz Air планирует возвращение в Украину: будущее соглашение с аэропортами Львова и Киева

В марте 2024 года Ryanair осуществила более 84 000 рейсов, перевезя 15 миллионов пассажиров – на 10% больше, чем в прошлом году. Загруженность рейсов осталась стабильной на уровне 93%.

Каков прогноз

Несмотря на рекордные показатели, авиакомпания скорректировала прогноз на следующий год, уменьшив ожидаемый пассажиропоток с 210 миллионов до 206 миллионов из-за задержек в поставке самолетов Boeing.

К слову, Ryanair предварительно сообщила, что подготовила план восстановления полетов в Украине после открытия неба, но аэропорты его игнорируют.