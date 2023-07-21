Миллиарды на восстановление и 600 рейсов в неделю: лоукостер Ryanair вернется в Украину

Как известно, высшее руководство лоукостера Ryanair прибыло в Украину для переговоров по возобновлению работы. Похоже, что в авиаотрасли нашего государства ожидается большой подъем.

Крупнейшая авиакомпания Европы уже проводит активную работу по возвращению на украинский рынок. Лоукостер верит, что наш рынок крайне перспективен.

Кстати Самолеты вернутся в небо: боссы лоукостера Ryanair в Украине и уже договариваются о полетах

Когда Ryanair будет летать в Украине

По итогам встречи с украинскими делегациями Ryanair пообещал вернуться в Украину, как только Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза оценит безопасность полетов над нашей территорией. Поскольку лоукостер выступил инициатором процесса, то ожидается, что это произойдет не дольше чем через 2 месяца после завершения войны.

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Планы Ryanair по Украине следующие:

600 рейсов в неделю;

30 новых самолетов Boeing 737 Мах, базирующихся в Киеве, Одессе и Львове;

рейсы будут осуществляться в европейские столицы;

будут ежедневные внутренние рейсы между Киевом, Львовом и Одессой;

налаживание сотрудничества с Харьковом и Херсоном, как только возобновят инфраструктуру.

В Ryanair убеждены, что низкие тарифы на авиаперевозки не только помогут восстановить отрасль, но и будут способствовать быстрому развитию Украины.