Миллиарды на восстановление и 600 рейсов в неделю: лоукостер Ryanair вернется в Украину
Источник:DW
Как известно, высшее руководство лоукостера Ryanair прибыло в Украину для переговоров по возобновлению работы. Похоже, что в авиаотрасли нашего государства ожидается большой подъем.
Крупнейшая авиакомпания Европы уже проводит активную работу по возвращению на украинский рынок. Лоукостер верит, что наш рынок крайне перспективен.
Кстати Самолеты вернутся в небо: боссы лоукостера Ryanair в Украине и уже договариваются о полетах
Когда Ryanair будет летать в Украине
По итогам встречи с украинскими делегациями Ryanair пообещал вернуться в Украину, как только Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза оценит безопасность полетов над нашей территорией. Поскольку лоукостер выступил инициатором процесса, то ожидается, что это произойдет не дольше чем через 2 месяца после завершения войны.Работа, встречи, поездки на природу – отныне не нужно выбирать между представительской внешностью и мощностью, ведь со Škoda Kodiaq вы выбираете все это плюс самое важное – комфорт и безопасность для каждого члена вашей семьи. Этот флагманский кроссовер объединил самые современные системы водительской помощи, высокую мощность и тщательно продуманный интерьер. Модель оснащена LED-фарами, системой Side Assist и полным приводом, чтобы беспрепятственно прокладывать себе и близким дорогу туда, где вас ждут новые открытия.
Планы Ryanair по Украине следующие:
- 600 рейсов в неделю;
- 30 новых самолетов Boeing 737 Мах, базирующихся в Киеве, Одессе и Львове;
- рейсы будут осуществляться в европейские столицы;
- будут ежедневные внутренние рейсы между Киевом, Львовом и Одессой;
- налаживание сотрудничества с Харьковом и Херсоном, как только возобновят инфраструктуру.
В Ryanair убеждены, что низкие тарифы на авиаперевозки не только помогут восстановить отрасль, но и будут способствовать быстрому развитию Украины.