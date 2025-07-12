Рынок электрокаров в Украине бьет рекорды: кто покупает и какие модели в топе

Украинский рынок новых электромобилей продолжает расти стремительными темпами. В июне 2025 года было зарегистрировано 1396 новых легковых электромобилей.

Рекорд по покупке новых электромобилей

Это самый большой месячный показатель за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Института исследований авторынка, передает 24 Канал.

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Основную долю продаж, по-прежнему, сформировали электрокары европейских и китайских производителей. Абсолютным лидером остался бренд BYD, который уверенно удерживает первое место по популярности среди украинских потребителей. За ним следуют Volkswagen, Honda и Zeekr.

Премиум-сегмент

Среди премиум-сегмента наибольший интерес вызвали электромобили Audi и BMW. Бренды Volvo, Mini и MG демонстрируют менее динамичный, но стабильный рост.

Наиболее востребованными моделями в июне стали Volkswagen ID Unyx и Honda e:NS1. Также в тройке лидеров – кроссовер BYD Song Plus.

В десятку самых популярных вошли и новые модели от Zeekr и BYD, которые ранее были малоизвестными на украинском рынке.