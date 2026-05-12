Одна из крупнейших в мире компаний по исследованию потребительского рынка – Nielsen – планирует продать свое подразделение в России. Переговоры с потенциальным покупателем уже продолжаются.

Почему американская компания уходит из России?

Источник в крупном инвестбанке добавил, что американская компания давно рассматривала возможность продажи российского актива, пишет The Moscow Times.

Nielsen работает в России с 1994 года. Компания занималась исследованием потребительских настроений в сегменте товаров повседневного спроса и предоставляла статистику для участников рынка:

Данные Nielsen использовали крупнейшие ритейлеры России, в частности X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", "Дикси" и Metro.

На основе аналитики компании они определяли ценообразование, ассортиментную политику и маркетинговые стратегии.

С 2017 года Nielsen также отслеживает продажи товаров повседневного спроса в интернет-магазинах.

Компания стремится продать бизнес в России из-за закона, ограничившего работу зарубежных организаций, анализирующих рынок потребительских товаров,

– рассказала представитель компании Юлия Загорнова.

Так, с 1 марта 2026 года власти России запретили заказывать исследования товарных рынков у компаний с иностранным участием более 20% и годовой выручкой более 800 миллионов рублей. Кроме того, все данные о российском рынке теперь должны храниться исключительно на территории страны.

По словам Загорновой, для Nielsen это фактически означает невозможность продолжения работы в России.

Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева считает, что российское подразделение Nielsen может заинтересовать аналитические агентства, компании в сфере Big Data, а также крупные федеральные ритейлеры.

По ее словам, для крупных торговых сетей такая покупка позволит существенно усилить собственную экспертизу на рынке товаров повседневного спроса.

Что это означает для ритейла России?

Российский рынок теряет еще одного крупного международного игрока. Западным компаниям становится все сложнее работать в России из-за новых ограничений. Крупные российские ритейлеры могут потерять доступ к международной аналитике. Часть рынка могут занять местные Big Data-компании. Кремль продолжает усиливать контроль над информацией и бизнесом.

Какой прогноз? В дальнейшем иностранные компании продолжат сворачивать присутствие в России, а власть и в дальнейшем будет усиливать контроль над рыночными данными. Также возможно, что крупные российские ритейлеры попытаются создавать собственные системы аналитики.

Обратите внимание! Выход Nielsen из России – еще один сигнал того, насколько токсичным и сложным для международного бизнеса становится российский рынок. Новые законы, ограничения и контроль над данными постепенно вытесняют иностранные компании, даже если они годами работали в стране и были важными для крупных игроков рынка.

Могут ли иностранные бренды вернуться в Россию?

В прошлом году в России громко заявили о якобы возвращении более 350 западных брендов, которые покинули рынок после начала полномасштабной войны против Украины, пишет Служба внешней разведки.

К концу года реальность оказалась совсем другой: вернулось лишь около двух десятков компаний, преимущественно из низшего ценового сегмента и в основном из Азии, однако отнюдь не западных брендов. В росСМИ, в частности, сообщали о следующем:

McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".

зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку". Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.

зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года. Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".

зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт". Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.

подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России. Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara .

. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.

Так, росСМИ продуцировали заголовки о возвращении крупных брендов, ссылаясь на анонимные источники и регистрацию торговых марок в Роспатенте. Такие сообщения являются спекуляциями, призванными создать иллюзию экономической стабильности.

На самом же деле, регистрация или продление действия товарного знака – это лишь юридический инструмент защиты интеллектуальной собственности. Компании стремятся сохранить права, чтобы избежать использования бренда третьими лицами, блокировать попытки регистрации похожих названий или логотипов.

К слову, вместе с этим 56% граждан России хотели бы возвращения иностранных компаний на российский рынок. Больше всего россиянам не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного потребления.

Больнее всего ударило по технологическому и промышленному секторах. После выхода таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции. Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также к ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения. В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов,

– пишут в разведке.

В каком состоянии экономика России?

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Иван Ус главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.

В то же время экономист Олег Гетман добавляет, что сейчас российская статистика закрыта, поэтому сложно ориентироваться в этом вопросе. Но то, что пишут российские медиа по индексации и пенсий вполне совпадают с бюджетной катастрофой.

То есть проблемы с индексацией, дополнительная печать рубля и безумные займы на внутреннем рынке России – это все то, что происходит сейчас. И сейчас у власти один большой вопрос: как погасить дефицит и где брать средства. А их можно или напечатать, или сокращать расходы,

– заявляет он.

Еще в прошлом году россияне прибегли к сокращению расходов на образование, медицину и различные соцпрограммы. В этом году это также продолжается. Плюс, они подняли налоги: сначала поднялся налог для физических лиц, а потом они подняли НДС.