Еще один американский гигант "убегает" из России: каких проблем ждать
- Американская компания Nielsen планирует продать свое подразделение в России из-за законодательных ограничений для иностранных организаций.
- Законы, запрещающие иностранные исследования рынка, затрудняют работу международных компаний в России, что может привести к созданию российскими ритейлерами собственных аналитических систем.
Одна из крупнейших в мире компаний по исследованию потребительского рынка – Nielsen – планирует продать свое подразделение в России. Переговоры с потенциальным покупателем уже продолжаются.
Почему американская компания уходит из России?
Источник в крупном инвестбанке добавил, что американская компания давно рассматривала возможность продажи российского актива, пишет The Moscow Times.
Nielsen работает в России с 1994 года. Компания занималась исследованием потребительских настроений в сегменте товаров повседневного спроса и предоставляла статистику для участников рынка:
- Данные Nielsen использовали крупнейшие ритейлеры России, в частности X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", "Дикси" и Metro.
- На основе аналитики компании они определяли ценообразование, ассортиментную политику и маркетинговые стратегии.
С 2017 года Nielsen также отслеживает продажи товаров повседневного спроса в интернет-магазинах.
Компания стремится продать бизнес в России из-за закона, ограничившего работу зарубежных организаций, анализирующих рынок потребительских товаров,
– рассказала представитель компании Юлия Загорнова.
Так, с 1 марта 2026 года власти России запретили заказывать исследования товарных рынков у компаний с иностранным участием более 20% и годовой выручкой более 800 миллионов рублей. Кроме того, все данные о российском рынке теперь должны храниться исключительно на территории страны.
По словам Загорновой, для Nielsen это фактически означает невозможность продолжения работы в России.
Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева считает, что российское подразделение Nielsen может заинтересовать аналитические агентства, компании в сфере Big Data, а также крупные федеральные ритейлеры.
По ее словам, для крупных торговых сетей такая покупка позволит существенно усилить собственную экспертизу на рынке товаров повседневного спроса.
Что это означает для ритейла России?
- Российский рынок теряет еще одного крупного международного игрока.
- Западным компаниям становится все сложнее работать в России из-за новых ограничений.
- Крупные российские ритейлеры могут потерять доступ к международной аналитике.
- Часть рынка могут занять местные Big Data-компании.
- Кремль продолжает усиливать контроль над информацией и бизнесом.
Какой прогноз? В дальнейшем иностранные компании продолжат сворачивать присутствие в России, а власть и в дальнейшем будет усиливать контроль над рыночными данными. Также возможно, что крупные российские ритейлеры попытаются создавать собственные системы аналитики.
Обратите внимание! Выход Nielsen из России – еще один сигнал того, насколько токсичным и сложным для международного бизнеса становится российский рынок. Новые законы, ограничения и контроль над данными постепенно вытесняют иностранные компании, даже если они годами работали в стране и были важными для крупных игроков рынка.
Могут ли иностранные бренды вернуться в Россию?
В прошлом году в России громко заявили о якобы возвращении более 350 западных брендов, которые покинули рынок после начала полномасштабной войны против Украины, пишет Служба внешней разведки.
К концу года реальность оказалась совсем другой: вернулось лишь около двух десятков компаний, преимущественно из низшего ценового сегмента и в основном из Азии, однако отнюдь не западных брендов. В росСМИ, в частности, сообщали о следующем:
- McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".
- Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.
- Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".
- Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.
- Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.
- Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara.
- Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.
Так, росСМИ продуцировали заголовки о возвращении крупных брендов, ссылаясь на анонимные источники и регистрацию торговых марок в Роспатенте. Такие сообщения являются спекуляциями, призванными создать иллюзию экономической стабильности.
На самом же деле, регистрация или продление действия товарного знака – это лишь юридический инструмент защиты интеллектуальной собственности. Компании стремятся сохранить права, чтобы избежать использования бренда третьими лицами, блокировать попытки регистрации похожих названий или логотипов.
К слову, вместе с этим 56% граждан России хотели бы возвращения иностранных компаний на российский рынок. Больше всего россиянам не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного потребления.
Больнее всего ударило по технологическому и промышленному секторах. После выхода таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции. Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также к ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения. В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов,
– пишут в разведке.
В каком состоянии экономика России?
Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.
Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.
Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.
В то же время экономист Олег Гетман добавляет, что сейчас российская статистика закрыта, поэтому сложно ориентироваться в этом вопросе. Но то, что пишут российские медиа по индексации и пенсий вполне совпадают с бюджетной катастрофой.
То есть проблемы с индексацией, дополнительная печать рубля и безумные займы на внутреннем рынке России – это все то, что происходит сейчас. И сейчас у власти один большой вопрос: как погасить дефицит и где брать средства. А их можно или напечатать, или сокращать расходы,
– заявляет он.
Еще в прошлом году россияне прибегли к сокращению расходов на образование, медицину и различные соцпрограммы. В этом году это также продолжается. Плюс, они подняли налоги: сначала поднялся налог для физических лиц, а потом они подняли НДС.