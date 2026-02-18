ТОП-10 востребованных профессий 2026 года: каких специалистов не хватает в Украине

В Украине уже достаточно давно наблюдают дефицит кадров: на некоторые вакансии нет ни одного соискателя работы. Государственная служба занятости собрала профессии, которые в 2026 году искали чаще всего.

Какие профессии самые дефицитные в Украине?

Государственная служба занятости в этом году предложила своим клиентам уже более 83 тысяч вакансий, пишет "Минфин".

К самым востребованным профессиям вошли:

1. Водители

Работы для водителей легковых авто, грузовиков и автобусов довольно много. Речь идет о безопасных перевозках людей или грузов. С начала года – более 3 тысяч предложений.

2. Продавцы продовольственных товаров

Квалифицированные работники торговых сетей, которые принимают товар, выкладывают его на полки и реализуют покупателям. Таких вакансий тоже почти 3 тысячи.

3. Подсобные работники

Специального образования, не нужно, однако необходима готовность помогать на строительстве, производстве или складе, загрузки, уборка, подготовка инструментов. Более 2,4 тысячи вариантов работы.

4. Продавцы-консультанты

Это специалисты розничной торговли, задача которых– не просто "пробить товар", а еще и посоветовать, объяснить, помочь с выбором. Работодатели искали таких специалистов примерно 2,2 тысячи раз.

5. Уборщики служебных помещений.

Рабочие для создания чистоты в офисах, админзданиях, учебных заведениях. Около 2,1 тысячи вакансий.

6. Повара

Нужны специалисты не только в кафе и рестораны, но и производственные цеха. Условие для приготовления блюд – по технологии и с соблюдением санитарных норм. Почти 2 тысячи предложений.

7. Бухгалтеры

Это специалисты, ответственные за ведение финансового, налогового и управленческого учета. Они формируют финансовую отчетность и контролируют законность хозяйственных операций предприятия. Примерно 1,8 тысячи запросов от работодателей.

8. Швеи

Сейчас в Украине достаточно распространено пошив и ремонт одежды, работа с тканями и иногда даже с обувью. Спрос – около 1,5 тысячи вакансий.

9. Медсестры и медбратья

Уход за пациентами, уколы, перевязки и капельницы – для такой работы требуется профильное образование. Почти 1,3 тысячи предложений.

10. Специалисты госслужбы и местного самоуправления

Это должностные лица, которые работают в исполнительных органах местных органов власти. Чаще всего такие работники реализуют местные программы развития и предоставляют услуги населению. Около 1,2 тысячи вакансий.

Кроме этого, с начала года работодатели подали еще более 2,7 тысячи различных вакансий, но большинство из них – единичные, буквально одно-два предложения.

Самыми популярными же среди соискателей работы были вакансии продавцов продовольственных товаров и подсобных работников, их искали по 8,2 тысячи раз. Третьей самой популярной в этом году среди безработных была профессия уборщика служебных помещений, ее стремились занять почти 4,8 тысячи человек.

Новости рынка труда в Украине