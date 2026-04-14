Миллионы людей будут без работы: Всемирный банк бьет тревогу из-за катастрофы на рынке труда
- Всемирный банк предупреждает об угрозе глобальной безработицы, которая может затронуть 800 миллионов человек в течение ближайших 10 – 15 лет.
- Всемирный банк планирует активнее работать со странами, где проблемы тормозят развитие, включая сложные правила для бизнеса и коррупцию.
Мир стремительно движется к серьезному кризису на рынке труда, и он может ударить по 800 миллионам людей. Во Всемирном банке предупреждают: уже в ближайшие 10 –15 лет работу будут искать значительно больше людей, чем экономика способна "переварить".
Почему приближается глобальная безработица и нехватка вакансий?
В развивающихся странах,, на рынок труда выйдут примерно 1,2 миллиарда человек. Но новых вакансий хватит лишь для трети – около 400 миллионов, пишет OBOZ.
Остальные фактически останутся без шансов на стабильную занятость. Дефицит рабочих мест может достичь колоссальных 800 миллионов.
Мы должны "ходить и жевать жвачку" одновременно. Мы проходим через короткоскоростной цикл. Более быстрый – это обстоятельство, связано с рабочими местами или водой,
– говорит президент Всемирного банка Аджай Банга.
Среди ключевых задач глава Всемирного банка выделил следующие:
- создание рабочих мест;
- доступ к электроэнергии;
- обеспечение людей чистой водой.
Чтобы изменить ситуацию, Всемирный банк хочет активнее работать со странами, где развитие тормозят старые проблемы. Речь идет о сложных правилах для бизнеса, коррупции, устаревшее трудовое и земельное законодательство, а также трудности с открытием собственного дела и логистикой.
Я не знаю, можно ли когда-то достичь утопии, когда обо всех позаботятся в ближайшие 15 лет. Я сомневаюсь, что это произойдет, но если этого не сделать, последствия будут достаточно серьезными с точки зрения нелегальной миграции и нестабильности,
– подчеркнул Банга.
Среди направлений, куда планируют вкладывать деньги, – инфраструктура, поддержка мелких фермеров, первичная медицина, туризм и производство с добавленной стоимостью. Считается, что эти отрасли более устойчивы к глобальным кризисам и не так сильно зависят от развития искусственного интеллекта.
В то же время во Всемирном банке признают: без бизнеса ничего не получится. Государства и международные организации сами не потянут такие масштабы.
Какие новации будут на рынке труда в Украине?
Украинское правительство продолжает менять подход к политике занятости. Одним из первых шагов стало одобрение проекта нового Трудового кодекса. Теперь же Кабмин планирует другие системные решения для людей и бизнеса, говорит премьер-министр Юлия Свириденко.
В среду, 1 апреля, правительство приняло две ключевые инициативы.
- Во-первых, помощь работодателям в сохранении рабочих мест в период простоя после обстрелов.
Программа будет действовать для пострадавших предприятий, которые были вынуждены остановить работу или восстанавливаются после повреждений. В таких случаях работодатели смогут получить компенсацию части зарплаты работников, а также ЕСВ на эти суммы.
Программа поможет бизнесу сохранить команды в самый сложный период, восстановиться и продолжать работать. А людям – сохранить работу, доход и страховой стаж,
– объяснила Свириденко.
- Во-вторых, механизм дистанционного прекращения трудовых отношений через Дію для оккупированных территорий.
Речь идет о людях, чьи работодатели остались на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Фактически они уже не работают на предыдущем месте, но формально до сих пор остаются трудоустроенными.
Новости рынка труда 2026 в Украине
В Украине не хватает работников, особенно в строительстве, торговли, сфере услуг и технических профессиях, но людей в возрасте 55+ часто игнорируют. Более половины компаний в строительстве признают, что нехватка работников тормозит их развитие.
Основные причины увольнений работников в Украине: зарплата (31%), мобилизация (24%), выгорание (16%) и тому подобное. Компании пытаются удержать работников через повышение зарплаты (27%), гибкий формат работы (6%).
Зарплаты на рабочие специальности в Украине выросли на 10 – 40%, но некоторых специалистов критически не хватает. Наибольшее повышение зарплат наблюдается у маляров (+43%), комплектовщиков (+34%), прорабов (+33%) и каменщиков (+32%).