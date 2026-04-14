Миллионы людей будут без работы: Всемирный банк бьет тревогу из-за катастрофы на рынке труда

Мир стремительно движется к серьезному кризису на рынке труда, и он может ударить по 800 миллионам людей. Во Всемирном банке предупреждают: уже в ближайшие 10 –15 лет работу будут искать значительно больше людей, чем экономика способна "переварить".

Почему приближается глобальная безработица и нехватка вакансий?

В развивающихся странах,, на рынок труда выйдут примерно 1,2 миллиарда человек. Но новых вакансий хватит лишь для трети – около 400 миллионов, пишет OBOZ.

Остальные фактически останутся без шансов на стабильную занятость. Дефицит рабочих мест может достичь колоссальных 800 миллионов.

Мы должны "ходить и жевать жвачку" одновременно. Мы проходим через короткоскоростной цикл. Более быстрый – это обстоятельство, связано с рабочими местами или водой,

– говорит президент Всемирного банка Аджай Банга.

Среди ключевых задач глава Всемирного банка выделил следующие:

создание рабочих мест;

доступ к электроэнергии;

обеспечение людей чистой водой.

Чтобы изменить ситуацию, Всемирный банк хочет активнее работать со странами, где развитие тормозят старые проблемы. Речь идет о сложных правилах для бизнеса, коррупции, устаревшее трудовое и земельное законодательство, а также трудности с открытием собственного дела и логистикой.

Я не знаю, можно ли когда-то достичь утопии, когда обо всех позаботятся в ближайшие 15 лет. Я сомневаюсь, что это произойдет, но если этого не сделать, последствия будут достаточно серьезными с точки зрения нелегальной миграции и нестабильности,

– подчеркнул Банга.

Среди направлений, куда планируют вкладывать деньги, – инфраструктура, поддержка мелких фермеров, первичная медицина, туризм и производство с добавленной стоимостью. Считается, что эти отрасли более устойчивы к глобальным кризисам и не так сильно зависят от развития искусственного интеллекта.

В то же время во Всемирном банке признают: без бизнеса ничего не получится. Государства и международные организации сами не потянут такие масштабы.

Какие новации будут на рынке труда в Украине?

Украинское правительство продолжает менять подход к политике занятости. Одним из первых шагов стало одобрение проекта нового Трудового кодекса. Теперь же Кабмин планирует другие системные решения для людей и бизнеса, говорит премьер-министр Юлия Свириденко.

В среду, 1 апреля, правительство приняло две ключевые инициативы.

Во-первых, помощь работодателям в сохранении рабочих мест в период простоя после обстрелов.

Программа будет действовать для пострадавших предприятий, которые были вынуждены остановить работу или восстанавливаются после повреждений. В таких случаях работодатели смогут получить компенсацию части зарплаты работников, а также ЕСВ на эти суммы.

Программа поможет бизнесу сохранить команды в самый сложный период, восстановиться и продолжать работать. А людям – сохранить работу, доход и страховой стаж,

– объяснила Свириденко.

Во-вторых, механизм дистанционного прекращения трудовых отношений через Дію для оккупированных территорий.

Речь идет о людях, чьи работодатели остались на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Фактически они уже не работают на предыдущем месте, но формально до сих пор остаются трудоустроенными.

Новости рынка труда 2026 в Украине