Крепостничество возвращается: в Беларуси придумали, как бороться с дефицитом кадров без лишних затрат

85% компаний Беларуси фактически остались без работников. Так, например, чтобы удержать кадров, начали привлекать студентов под видом "приобретения практических навыков".

Почти трудовое рабство в Беларуси

Белорусский бизнес находится на грани выживания из-за критической нехватки кадров, пишет СВРУ.

Власть объясняет демографией и старением населения, однако не упоминает главную причину – массовое бегство белорусов за границу от режима Лукашенко.

Что решить проблемы, решить внедрили комплекс мер по привязке тех, кто еще не успел уехать:

механизмы защиты компаний от "переманивания" работников;

усиление системы принудительного распределения молодых специалистов;

массовое привлечение студентов к работе под видом практики.

Фактически Минск движется к законодательному закреплению работников за предприятиями – классическая советская практика, которую в цивилизованном мире называют принудительным трудом. Для поколения, которое не успело или не смогло уехать, белорусское государство добросовестно выстраивает клетку и называет это реформой рынка труда,

– пишут в разведке.

Кого Лукашенко обвиняет в кризисе?

Спад в промышленности, резкое сокращение объемов экспорта и инфляция. Ведущие отрасли экономики Беларуси - в рецессии, констатировал Лукашенко, пишет FREEDOM.

Главной причиной проблем в стране Лукашенко считает экономический кризис в России.

Валовой внутренний продукт увеличился менее чем на 2% за восемь месяцев. По темпам роста сельского хозяйства не удалось приблизиться к уровню прошлого года,

– пожаловался он.

По мнению Павла Латушко, заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководителя Народного антикризисного управления, дальше будет хуже. Кризис в промышленном секторе может стать системным.

Доклад премьер-министра Турчина Лукашенко лишь подтвердил очевидное. В стране назревает системный промышленный кризис, а внешнеэкономическое сотрудничество с Россией уже не спасает, а лишь усугубляет ситуацию. Ну, вот давайте нефть поставлять в Российскую Федерацию, нефтепродукты, еще раз прошу прощения, нефтепродукты поставлять в Российскую Федерацию. Ну, и что? Это улучшит состояние белорусов. А что будет с ценами на внутреннем рынке, с нефтепродуктом?

– говорит он.

Что происходит с экономикой Беларуси?