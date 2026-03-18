Крепостничество возвращается: в Беларуси придумали, как бороться с дефицитом кадров без лишних затрат
- Власти Беларуси пытаются удержать работников через меры, такие как принудительное распределение молодых специалистов и привлечение студентов к работе под видом практики.
- Недостаток кадров объясняется демографическими проблемами и массовым бегством белорусов за границу, но власти не признают политические причины этого.
85% компаний Беларуси фактически остались без работников. Так, например, чтобы удержать кадров, начали привлекать студентов под видом "приобретения практических навыков".
Почти трудовое рабство в Беларуси
Белорусский бизнес находится на грани выживания из-за критической нехватки кадров, пишет СВРУ.
Власть объясняет демографией и старением населения, однако не упоминает главную причину – массовое бегство белорусов за границу от режима Лукашенко.
Что решить проблемы, решить внедрили комплекс мер по привязке тех, кто еще не успел уехать:
- механизмы защиты компаний от "переманивания" работников;
- усиление системы принудительного распределения молодых специалистов;
- массовое привлечение студентов к работе под видом практики.
Фактически Минск движется к законодательному закреплению работников за предприятиями – классическая советская практика, которую в цивилизованном мире называют принудительным трудом. Для поколения, которое не успело или не смогло уехать, белорусское государство добросовестно выстраивает клетку и называет это реформой рынка труда,
– пишут в разведке.
Кого Лукашенко обвиняет в кризисе?
Спад в промышленности, резкое сокращение объемов экспорта и инфляция. Ведущие отрасли экономики Беларуси - в рецессии, констатировал Лукашенко, пишет FREEDOM.
Главной причиной проблем в стране Лукашенко считает экономический кризис в России.
Валовой внутренний продукт увеличился менее чем на 2% за восемь месяцев. По темпам роста сельского хозяйства не удалось приблизиться к уровню прошлого года,
– пожаловался он.
По мнению Павла Латушко, заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководителя Народного антикризисного управления, дальше будет хуже. Кризис в промышленном секторе может стать системным.
Доклад премьер-министра Турчина Лукашенко лишь подтвердил очевидное. В стране назревает системный промышленный кризис, а внешнеэкономическое сотрудничество с Россией уже не спасает, а лишь усугубляет ситуацию. Ну, вот давайте нефть поставлять в Российскую Федерацию, нефтепродукты, еще раз прошу прощения, нефтепродукты поставлять в Российскую Федерацию. Ну, и что? Это улучшит состояние белорусов. А что будет с ценами на внутреннем рынке, с нефтепродуктом?
– говорит он.
Что происходит с экономикой Беларуси?
Беларусь провалила пятилетний план сотрудничества с Китаем, увеличивая торговый дефицит до 4,5 миллиарда долларов. Зависимость Беларуси от России также растет, поскольку Москва финансирует строительство энергоблока БелАЭС и предоставляет газ.
Инфляция в Беларуси за 2025 год составила 6,8%, что превышает запланированный показатель в 5%. В стране наблюдается кризис: нехватка работников, что заставляет работодателей повышать зарплаты, однако ВВП едва растет.
В целом под влиянием России экономика Беларуси демонстрирует признаки серьезного ослабления. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП страны на 2025 и 2026 годы до 2,1% и 1,4% соответственно, что значительно хуже предыдущих оценок.
Регионы страны страдают от сокращения промышленного производства. Белорусская промышленность испытывает трудности из-за снижения спроса на российском рынке, закрытия польской границы и ограничения экспорта в ЕС.