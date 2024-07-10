Изменения на рынке труда: какие специалисты нужны работодателям больше всего
Источник:Work.ua
В июне работодатели разместили 110 922 новых вакансий. Это на 2% меньше чем предлагалось в мае. Интересно, что конкуренция среди соискателей работы начала расти.
Какие вакансии самые популярные
Сейчас работодатели начали активно искать юристов. В частности, количество вакансий для адвокатов выросло на 25%.
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Также увеличилась потребность в учителях, особенно в тех, кто преподает химию и работает с начальными классами. Количество таких вакансий выросло на 23%.
Появилось больше предложений и для таких специалистов:
- для машинистов количество вакансий выросло на 15%;
- заведующих складом – на 13%;
- установщиков – 12%;
- поваров на мангал – 10%;
- сварщиков – 10%;
- курьеров – 10%;
- завхозов – 9%.
Как выросла зарплата
Средняя зарплата в июне выросла и достигла 20 500 гривен. Однако так происходит из-за размещения вакансий от Сил обороны. Именно в этой области украинцам гарантируют высокие зарплаты.
Больше всего в июне выросла заработная плата в таких сферах:
- В области "Охрана и безопасность" средняя зарплата достигла 41 000 гривен, она выросла на 9% по сравнению с майскими показателями.
- Сельское хозяйство, агробизнес – 22 500 гривен – 5%;
- Продажа, закупка – 27 000 гривен – 4%;
- Финансы, банк – 18 000 гривен – 3%;
- Сфера обслуживания – 18 500 гривен – 3%;
- Бухгалтерия и аудит – 19 000 гривен – 3%;
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 19 000 гривен – 3%.