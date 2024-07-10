Изменения на рынке труда: какие специалисты нужны работодателям больше всего

В июне работодатели разместили 110 922 новых вакансий. Это на 2% меньше чем предлагалось в мае. Интересно, что конкуренция среди соискателей работы начала расти.

Какие вакансии самые популярные

Сейчас работодатели начали активно искать юристов. В частности, количество вакансий для адвокатов выросло на 25%.

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Также увеличилась потребность в учителях, особенно в тех, кто преподает химию и работает с начальными классами. Количество таких вакансий выросло на 23%.

Появилось больше предложений и для таких специалистов:

для машинистов количество вакансий выросло на 15%;

заведующих складом – на 13%;

установщиков – 12%;

поваров на мангал – 10%;

сварщиков – 10%;

курьеров – 10%;

завхозов – 9%.

Как выросла зарплата

Средняя зарплата в июне выросла и достигла 20 500 гривен. Однако так происходит из-за размещения вакансий от Сил обороны. Именно в этой области украинцам гарантируют высокие зарплаты.

Больше всего в июне выросла заработная плата в таких сферах: