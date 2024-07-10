Какие вакансии самые популярные

Сейчас работодатели начали активно искать юристов. В частности, количество вакансий для адвокатов выросло на 25%.

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Также увеличилась потребность в учителях, особенно в тех, кто преподает химию и работает с начальными классами. Количество таких вакансий выросло на 23%.

Появилось больше предложений и для таких специалистов:

  • для машинистов количество вакансий выросло на 15%;
  • заведующих складом – на 13%;
  • установщиков – 12%;
  • поваров на мангал – 10%;
  • сварщиков – 10%;
  • курьеров – 10%;
  • завхозов – 9%.

Как выросла зарплата

Средняя зарплата в июне выросла и достигла 20 500 гривен. Однако так происходит из-за размещения вакансий от Сил обороны. Именно в этой области украинцам гарантируют высокие зарплаты.

Больше всего в июне выросла заработная плата в таких сферах:

  • В области "Охрана и безопасность" средняя зарплата достигла 41 000 гривен, она выросла на 9% по сравнению с майскими показателями.
  • Сельское хозяйство, агробизнес – 22 500 гривен – 5%;
  • Продажа, закупка – 27 000 гривен – 4%;
  • Финансы, банк – 18 000 гривен – 3%;
  • Сфера обслуживания – 18 500 гривен – 3%;
  • Бухгалтерия и аудит – 19 000 гривен – 3%;
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 19 000 гривен – 3%.