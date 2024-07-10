Які вакансії найпопулярніші

Зараз роботодавці почали активно шукати юристів. Зокрема, кількість вакансій для адвокатів зросла на 25%.

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Також збільшилась потреба у вчителях, особливо у тих, хто викладає хімію та працює з початковими класами. Кількість таких вакансій зросла на 23%.

З'явилось більше пропозицій і для таких спеціалістів:

  • для машиністів кількість вакансій зросла на 15%;
  • завідувачів складу – на 13%;
  • установників – 12%;
  • кухарів на мангал – 10%;
  • зварювальників – 10%;
  • кур’єрів – 10%;
  • завгоспів – 9%.

Як зросла зарплата

Середня зарплата у червні зросла і сягнула 20 500 гривень. Однак, так відбувається через розміщення вакансій від Сил оборони. Саме у цій галузі українцям гарантують вищі зарплати.

Найбільше у червні зросла заробітна плата у таких сферах:

  • У галузі "Охорона та безпека" середня зарплата сягнула 41 000 гривень, вона зросла на 9% у порівнянні з травневими показниками.
  • Сільське господарство, агробізнес – 22 500 гривень – 5%;
  • Продаж, закупівля – 27 000 гривень – 4%;
  • Фінанси, банк – 18 000 гривень – 3%;
  • Сфера обслуговування – 18 500 гривень – 3%;
  • Бухгалтерія та аудит – 19 000 гривень – 3%;
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм – 19 000 гривень – 3%.