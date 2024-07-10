Які вакансії найпопулярніші
Зараз роботодавці почали активно шукати юристів. Зокрема, кількість вакансій для адвокатів зросла на 25%.
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Також збільшилась потреба у вчителях, особливо у тих, хто викладає хімію та працює з початковими класами. Кількість таких вакансій зросла на 23%.
З'явилось більше пропозицій і для таких спеціалістів:
- для машиністів кількість вакансій зросла на 15%;
- завідувачів складу – на 13%;
- установників – 12%;
- кухарів на мангал – 10%;
- зварювальників – 10%;
- кур’єрів – 10%;
- завгоспів – 9%.
Як зросла зарплата
Середня зарплата у червні зросла і сягнула 20 500 гривень. Однак, так відбувається через розміщення вакансій від Сил оборони. Саме у цій галузі українцям гарантують вищі зарплати.
Найбільше у червні зросла заробітна плата у таких сферах:
- У галузі "Охорона та безпека" середня зарплата сягнула 41 000 гривень, вона зросла на 9% у порівнянні з травневими показниками.
- Сільське господарство, агробізнес – 22 500 гривень – 5%;
- Продаж, закупівля – 27 000 гривень – 4%;
- Фінанси, банк – 18 000 гривень – 3%;
- Сфера обслуговування – 18 500 гривень – 3%;
- Бухгалтерія та аудит – 19 000 гривень – 3%;
- Готельно-ресторанний бізнес, туризм – 19 000 гривень – 3%.