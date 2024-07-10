Які вакансії найпопулярніші

Зараз роботодавці почали активно шукати юристів. Зокрема, кількість вакансій для адвокатів зросла на 25%.

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Також збільшилась потреба у вчителях, особливо у тих, хто викладає хімію та працює з початковими класами. Кількість таких вакансій зросла на 23%.

З'явилось більше пропозицій і для таких спеціалістів:

для машиністів кількість вакансій зросла на 15%;

завідувачів складу – на 13%;

установників – 12%;

кухарів на мангал – 10%;

зварювальників – 10%;

кур’єрів – 10%;

завгоспів – 9%.

Як зросла зарплата

Середня зарплата у червні зросла і сягнула 20 500 гривень. Однак, так відбувається через розміщення вакансій від Сил оборони. Саме у цій галузі українцям гарантують вищі зарплати.

Найбільше у червні зросла заробітна плата у таких сферах: