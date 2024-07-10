Скільки людей долучилося до збору

Повідомляється, що збір підтримало понад 320 тисяч людей з 55 країн. Крім того, велика кількість компаній зробили чималий фінансовий внесок.

Нагадуємо UNITED24 і Monobank зібрали для "Охматдиту" 140 мільйонів гривень

Це було легендарно! Банку розбито. Усім дякуємо,

– так прокоментував співвласник Mono Олег Гороховський.

Зауважте! Збір для лікарні "Охматдит" було закрито за 41 годину.

Які компанії надали допомогу

Загалом близько 50 компаній виділили значні суми для допомоги дитячій лікарні. Серед них PrivatBank, McDonald's Ukraine, Genesis, EPAM Ukraine, Investment Capital Ukraine (ICU), Епіцентр К, "Нова Пошта", Slots City та багато інших.

Зверніть увагу! Повний перелік компаній, які не залишилися осторонь, можна знайти за посиланням.

Водночас найбільший донат у 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. У той час як по 10 мільйонів перерахували AWT Баварія та Kernel.